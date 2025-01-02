鄧建初：股票如收藏品　龍頭鳳尾大有分別

喜歡緬懷過去歲月，是普遍人的天性。踏入社會工作，經濟能力許可，便會購買一些自己喜愛、或者兒時未能擁有的心儀物品，部分人更會養成囤積的習慣。也有一些人是因為各種原因，把雜物塞滿家居。另外一些，就是自己化身為收藏家，認為滿屋寶物。一段時間後，別說斷捨離，就連執拾清潔也不想，灰塵與舊物堆積如山，分分鐘連健康也賠上。

不少人認為抄襲別人的成功模式，跟足了就會有一天致富，連收藏品也不例外。今年初，一本1938年出版，僅售10美分的初版超人漫畫，以600萬美元天價拍賣成交，升值達6,000萬倍，震撼全球，掀起了一陣超人漫畫搜尋熱潮。

突然有一件收藏品在市場拍賣升值多倍，燃起了各大大小小收歲家的希望，於是更有藉口繼續堆積自己的收藏品，就算是別人眼中毫不值錢之一堆垃圾廢物也不肯捨棄。

股票市場何嘗不是，一隻剛起步上升之龍頭股，散戶不敢追入，大升特升後惟有尋求落後又「抵買」的同類股仔來炒。此舉與以上所講之收藏品異曲同工，見到一個成功例子，便想着找相似或者相關的來買。

嘗到甜頭後沾沾自喜，股價上升自然覺得自己買得太少，遇着有心人謠傳有利消息，就會加碼追入，形成上重下輕的倒轉金字塔式炒法。如不幸買入後下跌甚多，惟有死抱不肯止蝕，放在一旁等候大升。無奈萬千鳳尾，始終不是那一只龍頭。結果滿手蟹貨，做了名副其實的股票收藏家。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)