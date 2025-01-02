凱基：留意債券組合利率敏感度

繼兩年期、10年期美國國債息差於去年9月結束倒掛之後，12月聯儲局進一步減息令短期利率下跌，現時3個月也低於10年期債息。短年期債息下跌明顯是受到減息影響；而長年期利率上升的主因包括經濟強於預期、通脹不下、紅潮政策的影響等。倒掛結束，長短期利率皆有貢獻。

現時「減息」和「經濟不錯」是理想環境，雖然目前尚未完結縮減資產負債表，但市場預期貨幣政策仍將緩步寬鬆。現時市場已反映今年繼續減息，6個月及一年債息仍處於相對低位。

不過，2024年減息後債息大幅上升，事實上在近30年並不常見。今次累計減息100點子，減息前後金融環境相對穩定，情況和1995年相近，當時的減息周期由1995年7月開始至1996年2月，共減息75點子。事實上，過去數據顯示，減息更常伴隨金融環境轉差。

美國去年11月整體及核心PCE通脹分別升2.4%及2.8%，增幅略低於預期，但和目標2%仍有距離。現時降通脹的進度或出現停滯，聯儲局去年12月上調2025年通脹預期，貨幣政策現時或未如預期般具限制性，通脹再上升風險高。孳息曲線變斜，反而顯得局方政策未夠「限制性」，若局方進一步減息或只會令孳息曲線更斜。

通脹風險增 減息幅度或縮

傳統上，通脹與貨幣供應增長走勢呈正相關。疫情爆發後，M2年增率達最高點後的12至18個月後，核心PCE通脹達到峰值，其後兩者大致保持同步下跌，通脹率落後M2增長12至18個月後。M2增長率在2023年5月(約18個月前)觸底反彈，目前年增長率為3.1%，從這角度出發，M2增長或未能幫助通脹持續回落。

通脹風險上升，最直接的影響是後續減息幅度可能進一步縮減，增持新債時不妨考慮短債，以降低債券組合的利率敏感度。

凱基亞洲投資策略部(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。)