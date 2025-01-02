宏光半導體訂立終止增資協議

訂約方同意，根據訂約方實際支付金額(包括投資人支付的首筆出資額5,500萬元)計算及調整目標公司在增資後的註冊資本。緊隨調整完成後，Swift Power、員工持股平台、Join Gain、Red Mont及投資人，將分別持有目標公司的61.6114%、19.9147%、8.5213%、4.7393%及5.2132%股權。

集團已透過目標集團開展其GaN業務。就投資人支付以加快GaN產能落地步伐的第一筆出資額5,500萬元而言，徐州廠房於2024年初完成了氮鎵外延片設備的生產調試，並在徐州工廠達到6英吋外延片生產的條件。即使不計及第二筆出資金額，董事認為終止有關第二筆出資金額的增資協議，將不會對集團的業務經營及財務狀況產生任何重大不利影響。

另外，於與投資人公平磋商後及根據新股東協議，目標公司的合資格上市的最後期限已由2030年6月30日延期至2032年6月30日，此舉將能夠提升目標集團上市計劃的靈活性。此外，有關回購價格的計算回報的簡單收益率已由8%降低至6%，此舉有利於目標公司及Swift Power(根據認沽期權的回購義務人)。