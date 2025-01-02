鄧聲興：中芯國際受惠半導體國產化進程持續推進

中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是內地集成電路製造業領導者，根據全球各純晶圓代工企業公布的2023年銷售額情況排名，中芯國際位居全球第四位，在中國大陸企業中排名第一。集團今年第3季度實現收入156億元人民幣(下同)，同比增長33%；歸母淨利潤11億元，同比增長56%；扣非歸母淨利潤9億元，同比增長32%。

本地化需求推動單季收入新高，單價環比顯著提升帶來毛利大幅改善，毛利率環比增長6.6個百分點至20.5%。季內，產能環比增長4.73萬片至88.4萬片等效8寸晶圓，產能利用率為90.4%。晶圓ASP達966美元，同比增長0.5%，環比增長15.5%。展望未來，隨着行業周期的進一步回暖，再加上AI帶動需求的增長，中芯有望受益於未來低功耗移動IoT以及RAM、BCD等產品中硅含量的增長。國產替代勢在必行，集團作為中國大陸地區代工龍頭將顯著受益。股份阻力位36港元，支持位25港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)