財新中國上月製造業PMI報50.5　擴張速度放緩

財新中國公布，2024年12月製造業採購經理指數（PMI）錄得50.5，較11月回落1個百分點，連續3個月維持擴張態勢，但擴張速度放緩。

國家統計局近日公布的2024年12月製造業PMI錄得50.1，下降0.2個百分點，連續3個月位於擴張區間。

從PMI分項數據來看，2024年12月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均將至3個月最低。外需未能持續回暖，12月新出口訂單指數重回收縮區間。樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中國製造業產品的需求下降。當月出口收縮主要集中在投資類別和中間品類，消費品類出口訂單則增加。

供需維持擴張，製造業就業邊際改善。12月製造業就業指數持續上升，但仍低於臨界點。企業積壓工作量增加，不過由於新訂單增加速度放緩，相應指數在擴張區間降至接近榮枯線位置。

製造業企業繼續補充庫存，採購量指數已連續三個月位於擴張區間，不過12月較前值明顯下行。部分原物料價格上漲，帶動12月製造業購買物價指數按月下跌，但仍為連續三個月高於榮枯線。

製造業企業家仍維持樂觀預期，但樂觀度走弱。 12月製造業生產經營指數在擴張區間降至近三個月最低。受訪企業表示，新產品發布，疊加政策支持，未來一年銷售將有成長。但部分廠商因美國可能加徵關稅對產出和貿易前景感到擔憂。

財新智庫資深經濟學家王喆表示，自去年9月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應持續釋放，積極變化增多，國民經濟運作總體平穩，全年經濟社會發展主要目標可望順利實現。但去年12月財新中國製造業PMI部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性與有效性仍需進一步觀察。2025年，外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應事先準備及時回應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。