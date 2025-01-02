耀才許繹彬：小米前景可期　港交所或成首季精選

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入2025年首個交易日，在此祝願所有讀者「股」運亨通，「期」開得勝，身體健康，今年勝舊年！

而一直與香港股市唇齒相依的內地股市，在2024年最後一個交易日又再一次受壓，滬綜指以全日低位3,351點收市，未能擺脫弱勢，只可寄望2025年有一番作為！

筆者認為，內地股市未能承接中央於去年9月下旬使出的「連環拳」救市措施帶來的升勢，回落速度比港股還要快的原因，相信是人民幣匯價在去年第四季持續疲弱，導致「連環拳」措施所提及的「穩股市、穩樓市」來刺激資本市埸，未能達到預期成效所致。即使中國人民銀行過去一年持續強勢進行維穩匯價，但人民幣仍處極度疲弱水平。加上，美國因踏入更換總統周期，美元在第四季再度轉強，令人民幣匯率反彈乏力，與美元掛鈎的港元當然亦是強勢，每百港元兌人民幣更一度升穿94元，人民幣匯率屬2007年12月低位的水平。在港匯強勁下，久違的港元利息再度抽升，因而令外間預料近期港元兌人民幣仍會在93.46元至95.24元之間徘徊，此水平來說，相信對北上消費人士屬天大喜訊，但對在港從事飲食及零售的商家，相信則是「笑唔出」！

但值得慶幸的是，2024年人民幣兌每美元的中間價僅累計下跌1.49%，雖然已是持續3年回落，但跌幅較之前兩年進一步收窄，彰顯中央已盡全力維持人民幣匯價，相信有利海外投資者未來增持人民幣產品的可能，長遠而言更有利經濟復甦！