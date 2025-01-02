高盛列美國今年10大經濟預測！增長超預期？減息3次？

高盛經濟學家發表預測報告，列出2025年將影響美國經濟的10大關鍵問題，並提出其看法。當中，該行預料美國經濟增長將高於預期，聯儲局減息次數也將多於預測。

【問題1】GDP增長會高於共識？

高盛預測，2025年國內生產總值(GDP)增長2.4%，超過2%的共識，此乃歸因於人工智能和《通貨膨脹削減法案》等激勵措施支持下，提振私人需求和商業投資。

【問題2】消費者支出會保持強勁？

高盛預計在實際收入穩定增長、強勁的勞動力市場以及股市上漲帶來的財富效應的推動下，2025年消費者支出將增長2.3%。

【問題3】勞動市場繼續疲軟？

高盛不認為勞動市場會繼續疲軟，預計到2025年底，失業率將小幅降至4%。

【問題4】核心PCE通脹會降至2.4%以下？

隨着薪資壓力緩解和追趕性通脹消退，高盛預計，排除關稅影響，核心個人消費支出通脹率到2025年底將降至2.1%。

【問題5】聯儲局減息？

高盛預計，2025年3月、6月和9月將按季度或每隔一次會議的速度減息3次。

【問題6】中性利率預期會上升？

高盛經濟學家預計，聯儲局將中性利率預期中位數上調至3.25%或更高，以反映更廣泛的需求影響。

【問題7】特朗普會試圖解僱或降職鮑威爾？

美國候任總統特朗普在競選時曾講過要將聯儲局主席鮑威爾炒掉，但當選後其顧問又指稱他只是一時意氣。高盛不認為特朗普會炒鮑威爾，並指出他們的印象是，白宮在特朗普第一任期內得出的結論是，它不能罷免主席，因為法律只有在有正當理由的情況下才允許這樣做，而法院不太可能認為不減息就符合這項標準。

【問題8】移民政策有改變？

隨着川普政府收緊政策，預計每年淨移民人數將減少至75萬人。

【問題9】關稅和貿易緊張局勢？

高盛預計對中國進口商品徵收更高的關稅，但以經濟和政治風險為由，避免實施普遍關稅方案。

【問題10】財赤憂慮升級？

高盛認為削減赤字的可能性不大，減稅和國防支出抵銷了財政限制，預計聯邦支出只會有所增長。