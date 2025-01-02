海通：2025年為牛市暖場　看好科技板塊投資機會

海通國際表示，正見證人工智能(AI)領域投融資及資本開支的加速，2024年是熊轉牛的轉折，2025年是牛市的暖場，2026年是牛市的主升浪，今年繼續看好科技股。

海通發表以「堅持科技紅利主線——資金盈利雙驅動；『龍轉–蛇盤–馬騰』」為題報告，指2025年是流動性及盈利的雙輪驅動大牛市的暖場階段。美國可能將進一步減息，同時內地經濟有望復甦，將帶動債券收益率回升，從而推動中美利差收窄；隨着內地政策空間續打開，經濟進一步修復，外資將加配中國資產，中資機構及居民已開始，並將持續增加對權益市場的配置。

盈利方面，在政策支持下，製造業採購經理指數(PMI)連續兩個月回升，2025年內需有望對沖出口下行風險，實現5%的實際國內生產總值(GDP)按年增速；預計今年A股淨利潤按年增速達5至10%，港股則料升約10%。目前港股及A股估值仍處歷史低位及全球低位，AH總市值佔內地GDP僅74%。結構方面，港股優於A股，資訊技術市值及紅利股市值合計逾70%，因此更能受益於科技產業的發展趨勢及潛在的估值修復機會。

展望2025年，海通指，將繼續看好科技板塊的投資機會，具體而言，如AI基建、AI應用將受益於內地AI產業的加速落地；新質生產力則有望受益於國家政策的持續加碼以及政府基金、地方專項債等資金支持。

此外，海通表示，伴隨中國文化出海的快速推進和外交領域的積極拓展，遊戲、傳媒等文化產業有望在2025年繼續保持高速增長。同時，AI數據中心建設帶來的能源需求增長，將驅動內地能源產業鏈、新能源和新材料等相關產業的加速發展。