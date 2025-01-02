楊韻銳：港股短期難有突破　攜程目標看640元

大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，港股去年守穩兩萬樓上收市，全年累積升逾3,000點。不過，恒指短期要進一步突破有難度，料維持在19,000至21,000點區間上落。

他補充，內地上月數據反映經濟進一步回暖，但下一個政策消息窗口要待3月初人大兩會前後，短期市場關注美國候任總統特朗普上場後，若重提關稅問題，相信將不利中港股市。另外，聯儲局今年減息步伐有機會放慢，加上在美元強勢下，人民幣轉弱，亦不利港股走勢。恒指上半年目標先看21,100點，預期整體市況趨反覆及波動。股份方面，他看好內需股及高息股，並建議避開出口、工業及航運相關股。