楊韻銳：港股短期難有突破 攜程目標看640元
2025年01月02日 11:47
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大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，港股去年守穩兩萬樓上收市，全年累積升逾3,000點。不過，恒指短期要進一步突破有難度，料維持在19,000至21,000點區間上落。
他補充，內地上月數據反映經濟進一步回暖，但下一個政策消息窗口要待3月初人大兩會前後，短期市場關注美國候任總統特朗普上場後，若重提關稅問題，相信將不利中港股市。另外，聯儲局今年減息步伐有機會放慢，加上在美元強勢下，人民幣轉弱，亦不利港股走勢。恒指上半年目標先看21,100點，預期整體市況趨反覆及波動。股份方面，他看好內需股及高息股，並建議避開出口、工業及航運相關股。
去年表現最好的藍籌是小米集團(01810)，股價累升1.2倍，其次是攜程集團(09961)及美團(03690)。楊認為小米幾項業務均有增長空間，股價短期有機會先行整固，但大漲小回格局未變，若股價回落至30元可考慮入場。至於攜程，第3季業績好過預期，且第4季指引較上季增長加快。隨着內地經濟復甦，居民出遊需求上升，攜程亦有望受惠。短線股價若跌至490元水平可企穩，值博率更高，目標價看640元。
滙豐控股(00005)去年股價累升兩成，楊韻銳認為其升勢主要是反映其重組架構成效，以及美國息口前景。雖然預料今年息口會繼續高企，有利銀行股的淨息差，滙控股價可維持高位，但除非外圍息口前景再有變數，減息預期再降溫並調頭加息，否則今年進一步上升空間有限。他建議有貨者可繼續持貨收息，但預期股價短期內不會有明顯升幅。