花旗：今年中標指料衝上6100點　股票配置美股可佔半

踏入2025年，過去數年屢創新高的美國股市仍然備受關注。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，受惠於美國經濟環境繼續擴張，企業盈利增長強勁，建議繼續重倉美股，可以佔股票配置的一半；而整體股票持倉佔投資組合的比例可以保持在60%或以上。指數目標方面，預測今年中標指可見6,100點，而年底則為6,500點。

他提到，美企盈利擴張可以支持美股高於歷史平均水平的估值，又以「破格」形容當前美國經濟環境，因為聯儲局料將於今年內繼續下調利率，是罕有地在企業盈利保持增長的情況下減息。

板塊方面，他看好銀行業受惠於長短債息差擴闊，有利於其資金成本與收益；同時亦憧憬併購活動復甦，因為即將上任的候任美國總統特朗普承諾放寬監管。

另外，人工智能(AI)相關的投資機會仍值得留意，而半導體行業或繼續受惠。他解釋指，雖然半導體股普遍估值昂貴，但背後有穩固盈利增長支持。花旗亦把數據中心半導體整體潛在市場估算，從4,000億美元提高到5,000億美元。

其他看好的板塊還有醫療保健行業，原因是此前醫療設備股升幅跑輸市場，而今年該類股份的盈利增長有望加快。同樣跑輸大市的軟件及服務行業亦有策略性的投資機會，預測能夠結合AI到自身系統並提升客戶體驗的軟件公司將會跑出。