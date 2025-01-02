渣打香港網上預訂新鈔兌換名額增25%

渣打銀行（香港）將於1月7日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加25%，以滿足市民換新鈔及「迎新鈔」封利是的需要。該行將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過SCPay（轉數快）向親友收派e-利是。為確保市民換鈔過程順暢，分行將作出特別安排，個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

由1月7日早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，於指定時段到指定分行領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇：

1)新鈔+「迎新鈔」套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」，總值4,000港元。

2)新鈔套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000港元。

3)「迎新鈔」套裝20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000港元。

渣打香港分行將於1月14至28日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。

最多可兌換數量方面，新鈔每人每次可兌換10元50張、20元100張、50元20張、100元20張、500元20張、1,000元10張；「迎新鈔」數量不限。