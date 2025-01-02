台積電2納米晶片成本貴兼良率低　iPhone 17恐推遲至2026年量產

蘋果公司(Apple Inc.)原本計劃在將於2025年推出的iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max兩款機型上搭載2納米處理器晶片，惟韓媒報道，蘋果公司可能會將2納米晶片量產時間推遲12個月至2026年，今年大機會等不到搭載2納米晶片的iPhone。

報道引述業內人士透露，當中原因是台積電的2納米製程產能有限，但測試需求卻不斷增加，因此客戶需要支付高價才能實現量產。

台積電2納米晶圓的良率約60%，意味每塊晶圓有40%是無法使用，每塊晶圓的生產成本達3萬美元，使蘋果公司將繼續使用3納米製程晶片一年，以便台積電有時間提高良率、擴大產能並改善價格，因此將於今年下半年發布的iPhone 17系列中或將採用3納米的台積電N3P工藝，而非2納米製程。

台積電2納米製程目前產能為每月1萬塊晶圓。台積電正全力提升產能，通過設施投資，預計到2026年台積電2納米製程產能將擴大至8萬塊晶圓。

此外，台積電計劃在美國亞利桑那州工廠擴大投資，將2納米製程產能再增加約2萬塊，至每月14萬塊晶圓。台積電又計劃在此期間提升3納米製程的產能。

目前台積電正與蘋果公司、英偉達(Nvidia)、超微半導體(AMD)等巨頭進行2納米製程測試，預計蘋果公司將是首個利用台積電2納米製程進行量產的企業，事實上iPhone和Mac的最新處理器均由台積電獨家生產。

台積電的競爭對手三星電子也在全力提升2納米製程良率，並推動現有客戶日本PFN等公司進行測試，以爭奪2納米製程市場。

市場人士又指，由於半導體設計企業在3納米以下的先進工藝中，對台積電的依賴程度不斷加深，惟台積電產能不足，價格上漲。隨時間推移，半導體設計企業對代工廠商多元化的意願也在不斷增強。

三星電子不但需提高目前2納米製程的良率，並要將性能提升至客戶期望的水平，這可能是承受數萬億韓圜虧損的三星代工業務的最後機會。