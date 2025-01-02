新年首日在岸人幣續處7.3元強方水平　防線壓力趨大

外媒報道，人行續透過中間價等方式維穩人民幣的意圖，正體現於在岸價(CNY)已連續10個交易日緊貼在7.3強方，形成一道顯眼防線，然而種種迹象顯示貶值壓力正在累積。

2025年第一個交易日，人民幣兌每美元中間價較預測均值偏強幅度創2024年7月以來最大，體現人行對人民幣的支持，據此計算在岸貶值下限為7.3317。在岸人民幣今早基本持平，報7.2988元，仍處於2024年12月初以來低位。

華僑銀行資深策略師Christopher Wong表示，到目前為止，中間價傳遞出強烈信號，即人行正盡一切努力保持人民幣相對穩定的決心。在特朗普欲加徵關稅造成衝擊前，人行幾乎沒有動機鬆手讓人民幣波動，政策制定者可能會依靠中間價及收緊流動性等多種工具來管理人民幣。

中間價固守不動之際，不少迹象指向在岸人民幣存在貶值壓力。自美國大選以來，人民幣受特朗普關稅威脅顯著承壓，對中國經濟無力回暖的擔憂加劇這趨勢。2024年11月初開始，人行一直把中間價設在顯著強於市場預期的水平，國有大行也不時拋售美元以遏制人民幣疲軟。不過，分析師普遍預測人民幣將貶值以應對特朗普關稅，另據報內地決策者考慮允許人民幣在2025年貶值。

馬來亞銀行資深外匯策略師Fiona Lim表示，市場對人民幣看淡是可以理解，因特朗普第二個任期可能引發中美新一輪貿易衝突，但在衝突成真前，內地當局會努力防止人民幣空頭押注蔓延，人民幣走弱往往削弱市場信心。