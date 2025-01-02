中港基金互認機制新規今落地實施 銷售比例限制放寬至8成

內媒報道，為更好滿足內地與香港兩地投資者跨境理財需求，促進資本市場開放，不久前中國證監會修訂內地與香港基金互認機制，今天(2日)將迎來新規施行的首個交易日。報道引述專家表示，新規施行後投資者選擇互認基金品種和數量將增加。

按照新規，今天起合規的內地基金產品和香港基金產品，在對方市場基金銷售比例限制從之前的50%放寬至80%。施羅德投資表示，新政將大幅上調其在內地銷售基金的配額。

報道引述施羅德投資中國財富管理業務負責人沈強指，他們將繼續加大對中國資產管理行業的投資布局，同時將施羅德投資集團的全球資源與優勢更多地帶到中國。

新政要求，在現有規則規定的常規股票型、混合型、債券型、指數型等互認基金產品類型基礎上，增加「中國證監會認可的其他基金類型」。另外，允許互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構。

報道又引述銀河證券基金研究中心總經理胡立峰表示，目前互認基金投研團隊基本在香港本地，放寬轉授權限制可以充分發揮國際資產管理公司全球投資能力和優勢，進一步豐富互認基金供給，為內地投資者提供更多投資選擇。