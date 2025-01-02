羅兵咸永道：今年香港新股集資額料重返三甲

新股市場回暖，會計師行羅兵咸永道預測，如香港的資本市場能保持穩定，在多家大型A股公司到香港上市集資的帶動下，2025年香港新股集資額達1,300億至1,600億元，全球排名有望重新躋身三甲，全年新上市宗數約70至80宗。

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢解釋，通脹和利率繼續回落，再加上政府各項刺激經濟的措施成效逐步浮現，將利好新股集資，並將刺激股票市場交投氣氛，提升流動性和成交額，有助股票重回合理估值範圍。若集資額達預測上限，將會是近四年高位。另外，目前已遞表申請在港上市的企業約80間，相信人工智能(IT)、資訊科技及電訊服務、電動能源和零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是年內市場焦點。

該行坦言，過去兩年，全球地緣政治和經濟不確定因素，以及持續的利率高企對香港資本市場造成不利影響，即使地緣政治局勢仍然緊張，惟香港已在2024年下半年跟隨美國聯邦儲備局減息，2024年集資總額按年大升89%至875億元，其中8成是下半年的新股集資活動。計及一宗de-SPAC上市，全年新上市宗數共71宗，按年微跌3%。

香港聯交所2024年年內推出多項改革措施，包括完善新上市申請審批流程時間表、在惡劣天氣下維持開市等。羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人梁令欣表示，香港上市條例最近經修訂後，企業可更快速及在可預見情況下來港上市，相信將吸引更多企業來港上市。

她指，過去幾年，本港上市條例逐步修訂，有利不同類型公司在香港上市集資。除了特專科技(俗稱18C)公司去年成功上市，2018年至今已有超過60家尚未有盈利或收入生物科技(俗稱18A)公司在港掛牌，預計將來會有更多這類新經濟企業來港上市集資，令香港上市公司的種類更多元化。

黃氏又指，香港聯交所積極探討與不同海外交易所合作，有望吸引海外已上市公司在香港作雙重上市或第二上市，或分拆其中國或亞洲業務在香港上市。長遠有助提升香港新股上市及融資中心的競爭力及鞏固其國際金融中心的地位。