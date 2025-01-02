康城GRAND SEASONS擬下周一開價 涵蓋一至三房

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期，周四(2日)命名為GRAND SEASONS，為SEASONS系列壓軸一期，項目樓書已於今日(2日)上載，計劃下周一公布首張價單。

發展商今日公布項目戶型分布，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期提供650個單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積322至716方呎，其中標準兩房戶型佔385伙最多，實用面積435至495方呎。

一房單位設有192伙，均以開放式廚房設計，實用面積322至330方呎。三房連套房佔48伙，實用面積716方呎。另提供25伙連平台或頂層特色戶，實用面積283至716方呎。

黃光耀指出，明日(3日)將會開放4個示範單位供傳媒預覽，最快下周一開價，預計較對上一期提價約5%，有機會於農曆新年前發售。

集團助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，項目佔約兩、三成單位可享海景，物業坐落於商場上蓋，與港鐵康城站無縫連接。自2012年起，連同將軍澳南的傲南系列，集團於將軍澳已發展8個項目，涉及約9,100個單位。