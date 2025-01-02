經絡：去年現樓按揭創新低　今年有望谷底反彈

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2024年12月份現樓按揭宗數為4,164宗，較11月份的3,096宗大增1,068宗(34.5%)，連跌4個月後回升，創4個月新高；而該月的樓花按揭宗數為321宗，較11月份的259宗增加62宗(23.9%)，連跌2個月後回升。

以全年比較，去年全年現樓按揭宗數錄得50,500宗，對比2023年的73,906宗，下跌23,406宗或31.7%，創自2001年有紀錄以來的年度新低。去年全年樓花按揭宗數則為4,186宗，對比2023年的1,581宗，大增2,605宗或164.8%，創近3年的年度新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年一手主導市場，加上受惠政府放寬多項樓花按揭措施，去年首次推售的樓花新盤中，選用即供付款方法的買家顯著增加，使去年全年樓花按揭大增逾1.6倍，料今年樓花按揭將有望上試6,000宗水平，挑戰近5年新高。另外，按息回落至合理水平，有助增加用家及投資者信心及加快入市步伐，交投將逐步回穩，現樓按揭亦有望谷底反彈，料今年全年現樓按揭將回升至約55,000宗水平。

2024年12月份，四大銀行現樓市佔率由上月69.1%上升3.4%至72.5%。曹表示，各銀行已開始爭取今年第一季的按揭業務，料銀行市佔率的差距或有機會重新調整。