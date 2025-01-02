上市新規全男班董事不再　僅85間公司未達要求

香港交易所上市主管伍潔鏇相信，2025年將會是帶來改變的一年，又樂見絕大部分香港上市公司在過去幾年一直努力提升董事會的多元性，並新聘了數百名女性董事。

尚未達標的公司中，有15家為長期停牌公司，僅有12家公司從未符合過相關規定。大部分從未符合過相關規定的公司，已分別刊發公告，解釋違反規定的原因，以及如何滿足規定的計劃和時間表。在約2,650家上市公司中，接近97%已符合相關規定，當中更有41%的公司有多於一名女性董事。

伍氏相信，聘用女性董事只是企業文化邁向多元的一個起點，多元化的理念可以由性別多元逐步拓展至其他範疇。董事會的多元化將可以帶動整個企業工作環境的多元發展，並最終成為企業文化的一部分。