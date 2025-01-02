吉汽：2025年目標實現新能源車盈利及銷量雙突破

桂生悅強調，新能源汽車方面，已由2024年第三季開始大幅扭虧爲盈，不過需在2025年全面實現盈利，才是真正的轉型成功。

吉利控股集團總裁、極氪智能科技首席執行官安聰慧則對極氪作出解析，指2025年極氪全年銷售目標為32萬輛。未來亦將有3款全新車型會在2025年第二、三、四季分別推出。其中將在第三、四季推出融合純電、插電及增程的全尺寸及中大型超級電混SUV。

安聰慧指，這是在觀察市況後相信超級電混車型一定會在未來呈高度增長趨勢的結論。同時，基於現有車型7X，他指7X亦將成為2025年銷量主力。

集團執行董事淦家閱表示，2025年集團新能源目標是在150萬輛以上，亦將推出5款全新的新能源產品，將會由3月開始，每兩個月推出一款至11月。他表示，這些新產品是為彌補吉利之前在各個細分領域缺失的產品，這5款產品分別為兩款SUV及3款轎車。

淦家閱又表示，2025年領克品牌是向全球新能源的高端品牌邁進，全年目標39萬輛。在2025年第二、三季亦將分別推出兩款全新產品，分別為大尺寸的電混SUV及一款電混轎車。

價格戰方面，淦家閱表示，吉利不能迴避價格戰，但吉利亦不會主動去打價格戰。惟他強調，一定會讓產品有競爭力，並始終堅持以技術為引領，再以質量為前提，構建其成本競爭力。