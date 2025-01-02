越南未富先老！去年生育率創新低　高官憂繼續跌...

越南與中國一樣有生肖迷思，「龍寶寶」最受越南人追捧，惟2024年龍年的生育率不增反創下紀錄新低。

外媒報道，越南衞生部副部長Nguyen Thi Lien Huong近日表示，去年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，創有紀錄以來新低。

她補充，越南生育率已連續3年低於維持穩定人口結構的2.1替代生育水平，且去年還是龍年，按理說當地人應該會比較喜歡生屬龍的孩子。

她說，2024年生育率創新低，料未來幾年還會繼續跌。又顯示出政府的催生政策，未能防止生育率下跌趨勢。以區域劃分，2024年，城市的生育率進一步探底，低至1.67，而農村地區則是2.08。

以地區劃分，經濟社會條件艱苦的地區生育率較高，例如中部地區與北部山區的生育率為2.34；西原地區為2.24，是越南最高生育率的兩個地區。至於經濟中心胡志明市所在的東南部，生育率最低，料僅1.48。

胡志明市為催生，早前研擬給予35歲前生育2名孩子的婦女300萬越南盾(約1,001港元)補助；另政策推廣良好的社區，可獲表揚並授予證書與獎金。