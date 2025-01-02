布魯可孖展超購逾3717倍 另有2隻新股現「抽飛」
2025年01月02日 18:59
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撞期招股8隻新股中，內地玩具公司布魯可(00325)認購認購繼續升溫！綜合券商數據，已累計借出5,429.14億元孖展額，公開發售超購逾3,717.59倍。
以現時的孖展認購額度及超購倍數計，凍資金額已超越2008年03月13日上市的中鐵建(01186)的5,353.83億港元紀錄，成為史上新股凍資第八位；超額倍數則更超越2014年01月23日上市的Magnum(02080)的3,558.2倍，為史上新股超購第五多。
在眾多券商中，富途借出最多，金額達2,765億元，其次是借出1,870億元孖展的輝立証券；信誠證券及耀才證券分別借出410億元及200億元。
布魯可將於下周二(7日)「截飛」，每手入場費18,287.59元，預期下周五(10日)掛牌。其最多集資14.55億元，並獲4名基礎投資者撐場，合共認購5,000萬美元(約3.9億港元)等值股份，佔發行上限約26.68%，設6個月禁售期。
此外，將於周五截止認購的尚未有盈利生物科技公司、內地認知障礙數碼療法公司腦動極光(06681)，其孖展超購逾2.8倍。
澳洲及紐西蘭房車公司新吉奧房車(00805)及內地智能網聯汽車(ICV)技術公司賽目科技(02571)的孖展認購則尚未足額。內地城商行宜賓銀行(02596)及匯舸環保(02613)孖展出現抽飛，前者尚未足額，後者超購逾6.4倍。