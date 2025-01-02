布魯可孖展超購逾3717倍 另有2隻新股現「抽飛」

在眾多券商中，富途借出最多，金額達2,765億元，其次是借出1,870億元孖展的輝立証券；信誠證券及耀才證券分別借出410億元及200億元。

布魯可將於下周二(7日)「截飛」，每手入場費18,287.59元，預期下周五(10日)掛牌。其最多集資14.55億元，並獲4名基礎投資者撐場，合共認購5,000萬美元(約3.9億港元)等值股份，佔發行上限約26.68%，設6個月禁售期。