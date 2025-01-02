應對華為手機競爭　Apple設甚麼新年優惠迎戰？

蘋果公司由於面臨中國本土智能手機廠的激烈競爭，將於農曆新年期間，在中國為其高端iPhone及其他產品設折扣。

Apple中國官網周四(2日)公布名為「叱咤福利」的新年促銷活動，凡是1月4至7日，以符合條件的支付方式購買指定產品的用戶，最多可立省800元人民幣(下同)，每個產品類別限購兩件，換購新款iPhone另有折扣優惠。

是次促銷範圍涵蓋iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil等產品，但公司強調，Apple Store零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，售完即止。是次iPhone降價的產品主要集中在iPhone14、iPhone15，以及去年9月最新推出的iPhone 16系列。Max最多優惠500元，其他幾類產品的降幅基本在100至400元之間。

蘋果公司一向不在自有零售點設有折扣。第三方零售商則會在某些時間設優惠。惟隨競爭加劇，蘋果公司去年已傾向提供季節性優惠。例如，去年推出農曆新年優惠；去年5月也為618購物節設大幅折扣。

分析指，Apple最新挑戰來自華為及其他國內品牌。Canalys數據顯示，2024年第3季蘋果公司智能手機在華出貨量按年減6%，市佔率由一年前的16%跌至14%。而華為出貨量按年增24%，而市佔率從去年同期的13%升至16%。