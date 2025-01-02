東涌東環海景三房售690萬　呎價失守1.1萬元

二手業主繼續劈價加快出貨。東涌東環三房海景單位，減價60萬元，即獲外區上車客以690萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁浩祥表示，鴨脷洲海怡半島13A座低層D室，實用面積約623方呎，套三房間隔，望內園景，叫價698萬元，最終以675萬元沽出，呎價10,835元，原業主於1997年以463萬元購入。

●利嘉閣梁國樑稱，跑馬地比華利山H座高層1室，實用面積約1,386方呎，四房雙套房連工人套房間隔，區內客睇樓後即進行洽購，單位原先叫價4,300萬元，最終以3,380萬元連車位易手，呎價約24,387元。

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九龍區

●中原廖忠堅表示，觀塘居屋曉麗苑H座高層1室，實用面積約637方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價470萬元，買賣雙方經連番議價後，累減57萬元或約12%，以綠表價413萬元易手，呎價約6,484元，新買家為公屋上車客。

●利嘉閣李嘉輝稱，新蒲崗譽．港灣1A座高層B室，實用面積約1,333方呎，四房雙套連工人套房間隔，望海景，以2,100萬元獲承接，呎價約15,754元，原業主於2012年以約2,838萬元購入，持12年帳面蝕738萬元。

●香港置業殷其家指，西南九龍匯璽2A期2B座中層J室，實用面積約381方呎，一房間隔，望樓景，叫價800萬元放盤約5個月後，獲同區客洽詢，雙方經議價後以710萬元易手，呎價約18,635元，低市價約5%，原業主於2017年4月購入，帳面虧損約41.8萬元。

●利嘉閣霍志遠稱，西南九龍帝峯•皇殿6座中層C室，實用面積約758方呎，套三房間隔，叫價1,550萬元，換樓客議價後，以1,505萬元成交，呎價約19,855元，原業主於2017年以約1,588萬元購入，帳面蝕83萬元。

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新界區

●中原張奇瑋表示，東涌區12月錄約29宗二手買賣，按月回落約24%，東環3B座中層1室，實用面積約643方呎，三房間隔，享海景，叫價750萬元，減價60萬元或8%後，以690萬元易手，呎價約10,731元，新買家為外區上車客。

●中原梁岳宏表示，青衣12月共錄約38宗二手買賣，按月回落約27%，長安邨安湄樓中層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價270萬元，吸引同區綠表上車客承接，議價後共減47.2萬元，以222.8萬元成交，呎價約5,848元。

●美聯陳鋒表示，元朗溱柏10座低層A室，實用面積約634方呎，套兩房間隔，最初叫價518萬元，新買家為區內用家，議價18萬元後，以500萬元獲承接，呎價約7,886元。

●美聯鄧涇渭指，元朗柏麗豪園1座低層D室，實用面積約943方呎，套三房連工作間設計，叫價870萬元，新買家為區內家庭客，議價後以750萬元承接單位，呎價約7,953元，較最初叫價累減120萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水12月共錄約66宗二手買賣，按月跌約20%，粉嶺居屋欣盛苑A座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，議價後未補價第二市場以350萬元易手，呎價約6,318元，新買家為用家。

●中原周家傑稱，火炭駿景園7座中層F室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,800萬元，議價後以1,720萬元易手，呎價約12,527元，新買家為區內家庭客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田翠湖花園E座高層6室，實用面積約572方呎，三房間隔，望園景，放盤約3年，叫價910萬元，減幅達40.7%，累減370萬元，以540萬元成交，呎價約9,441元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田區12月共錄約80宗二手買賣，按月跌約30%，沙田居屋愉田苑E座中層8室，實用面積約414方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約460萬元，議價後以433.9萬元獲承接，呎價約10,481元，原業主持貨約9年，帳面僅獲利18.9萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山12月錄約80宗二手買賣，按月跌約20%，其中新港城H座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，日前議價後以503萬元易手，呎價約14,882元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山銀湖‧天峰1座低層D室，實用面積約1,001方呎，四房間隔，望海景，放盤約半年，叫價1,380萬元，減幅約3%，成功以1,338萬元成交，呎價約13,367元。

●中原關偉豪表示，將軍澳東港城6座中層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以587萬元易手，呎價約12,597元，原業主於1997年2月以約287萬元購入，持貨近28年帳面獲利300萬元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳天晉3座低層B室，實用面積約873方呎，三房間隔，叫價1,580萬元放盤約1個月，近期獲區內租客洽詢，議價後以1,550萬元承接單位自住，呎價約17,755元。

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