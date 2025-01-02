新盤爆發搶客戰　港島劈價達3成重售

新一年新盤市場旋即掀起搶客戰，由筲箕灣項目劈價揭開序幕，部分單位減幅超過3成。此外，屯門掃管笏及將軍澳日出康城項目，相繼有最新期數上載樓書，部署下周開價。

筲箕灣傲華更新價單 開放式戶折實價335.1萬起

●協成行發展旗下筲箕灣傲華重啟銷售，於周四(2日)更新第1號價單，涉及50伙，折實平均呎價約19,544元；其中30伙以優惠價推出，開放式單位折實售價335.1萬港元起，呎價低至約15,232元，有機會農曆新年前銷售。

資料顯示，該盤曾於去年6月在樓花期間開價，當時推出首張價單50伙，折實平均呎價約23,042元，當時開放戶入場費約478.8萬元。若單以入場費計，是次最低售價下調約三成。

今批單位實用面積220至456方呎，包括32伙開放式、14伙一房及4伙兩房戶。是次修訂主要將30伙價單售價下調，最高折扣維持9%，價單更改售價及呎價最低均為5樓C室，實用面積220方呎開放式戶型。

協成行發展副董事總經理方添輝稱，項目以現樓形式銷售，對用家及投資客均有吸引力，示範單位自周一開放以來，已錄得逾1,000人次參觀。

該公司物業銷售主管張詩敏表示，是次按市況調整價格，不同戶型有不同調節幅度，預計短期內公布銷售安排，有機會農曆新年前發售。

傲華或吸引換樓客及年輕上車客 租金回報料5厘

●中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，筲箕灣傲華已屆現樓，今日(2日)更新價單訂價驚喜。區內對上全新盤已約9年前，相信可吸引大批區內換樓客及年輕上車客。

他又指，港島區租賃市場向來有保證，預計項目平均呎租可達約65港元，開放式附家具單位呎租可達約75元，租金回報可達5厘，對投資者具吸引力。

配合減息、撤辣多項利好消息，樓市已回暖，發展商趁勢出擊，相信項目首批單位可全數沽清。

美聯布少明：傲華呎租料達70元水平 具加價加推空間

●美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，筲箕灣傲華較市場有折讓，入場費低，將吸引不少用家及年輕客人，亦由於項目鄰近港鐵站，租務潛力不俗，估計投資客比例佔約4成，呎租可達約70元水平，租金回報料約4.5厘，相信具加價加推空間。

布少明表示，是次全新定價較目前港島東區半新盤呎價有折讓，區內亦不乏醫護人員的租務需求，相信銷情不俗。

踏入2025年，市場不乏新盤部署推售，相信全年新盤交投將進一步上升，惟1月受到農曆新年傳統節日因素影響，發展商推盤步伐未必會太進取，全月新盤聚焦傲華及餘貨盤為主，成交量料錄500宗水平，二手交投按月稍為放緩。

屯門珀岸提供631伙 今上樓書 部署下周開價

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期，周四(2日)名命為珀岸，項目今日同時上載售樓說明書，部署下周開價。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，珀岸提供631伙，近9成單位享有青山灣海景。

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指出，項目標準一房戶型佔166伙，實用面積304至318方呎，其中1座(1A)G單位實用面積312方呎屬皇牌一房戶型，層與層高度3.15米，大門旁及玄關預留儲物空間，設有三合一露台。

項目亦提供72伙標準開放式單位，實用面積305至311伙。標準兩房戶型合共256伙，實用面積417至545方呎。標準三房單位設有79伙，實用面積651至900方呎。另有58伙特色單位，實用面積269至1,329方呎。

他指出，明日(3日)將會開放示範單位予傳媒參觀，下周公布首張價單，農曆新年前上載銷售安排。定價會考慮市況，項目預計關鍵日期為今年11月，樓花期日漸減少亦會是考慮因素之一。

康城GRAND SEASONS擬下周一開價 涵蓋一至三房

●會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期，周四(2日)命名為GRAND SEASONS，為SEASONS系列壓軸一期，項目樓書已於今日(2日)上載，計劃下周一公布首張價單。

發展商今日公布項目戶型分布，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期提供650個單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積322至716方呎，其中標準兩房戶型佔385伙最多，實用面積435至495方呎。

一房單位設有192伙，均以開放式廚房設計，實用面積322至330方呎。三房連套房佔48伙，實用面積716方呎。另提供25伙連平台或頂層特色戶，實用面積283至716方呎。

黃光耀指出，明日(3日)將會開放4個示範單位供傳媒預覽，最快下周一開價，預計較對上一期提價約5%，有機會於農曆新年前發售。

集團助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，項目佔約兩、三成單位可享海景，物業坐落於商場上蓋，與港鐵康城站無縫連接。自2012年起，連同將軍澳南的傲南系列，集團於將軍澳已發展8個項目，涉及約9,100個單位。

星凱‧堤岸獲投資客969萬購兩伙開放式單位

●中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(2日)獲投資客以969萬元購入兩個開放式單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，售出單位包括1座40樓C室，實用面積228方呎，成交價486.9萬元，呎價約21,355元。

另一伙為1座38樓C室，以482.1萬元售出，呎價約21,145元。樓盤開售至今累售1,272伙，佔全盤1,335逾95%。

名日‧九肚山三房戶以1579萬元售出

據知，買家為本地客，特別攜同風水師往單位視察，並即時決定購入，贈予新婚兒子夫婦作新年禮物。

長江實業營業經理詹勳榮表示，近日預約睇樓客人增加，不少準買家希望在新年伊始購入心頭好，現時項目已售出逾8成單位，套現逾33.7億元，僅餘少量向海三房、四房貨源發售。

買家可選擇特長成交期「高尖才俊滴滴金」付款計劃 ，僅需支付5%首期約80萬元，安排財務更具彈性。

晉環連沽3伙開放式單位 套現2025.5萬元

●路勁地產發展的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周四(2日)連沽3伙開放式單位，套現2,025.5萬港元。

該3個單位分別為1B座23、28及37樓的B室，實用面積均為290方呎，售價介乎662.4萬至694.1萬元，呎價約22,841至約23,934元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，2025年預計為減息年，市民供樓負擔減輕，有助釋放過去市場積壓的中小型單位購買力。