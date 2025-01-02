兩款iPhone於歐盟地區全面下架 有新機取替「中價機」市場？

iPhone 14在歐盟地區遭到下架。

踏入新一年，蘋果公司(Apple Inc.)在官網悄悄地將歐盟地區國家下架iPhone 14及iPhone SE兩款智能手機產品，以符合歐盟早前規定，2026年起所有歐盟地區出售的電子產品，將必須統一使用USB-C充電插口。

Apple在2023年9月推出的iPhone 15系列，放棄使用lightning充電口，並開始轉用USB-C；較早前推出的iPhone 14及SE兩款則繼續沿用lightning。目前，包括法國、意大利等歐盟國家已停止出售相關產品，而包括美國、日本、香港等地區仍繼續銷售。

近年，Apple一直將舊產品降價繼續銷售，以補充「中價機」市場；但隨着iPhone 14及iPhone SE的停售，急需一款新機取代該地位。

據指，Apple計劃推出的新機名為iPhone 16E，將沿用iPhone 14的外殼以削減生產線成本，並改用新一代A18晶片(與iPhone 16同級)，以使用apple intelligence(AI功能)，並改用USB-C以符合歐盟新規。