美股道指239點　Tesla一度挫逾7%

美股於2025年首個交易日高開，道指周四早段升239點，報42,784點；標指升27點，報5,909點；納指升91點，報19,401點。港股夜期報19,671點，升51點，高水48點。

美國電動車公司特斯拉(Tesla)上季汽車交付量不及預期，2024全年交付量更罕有地倒退1%至179萬輛。Tesla股價早段曾挫7.53%，低見373.41美元，惟之後幅收窄。

德意志銀行的機構投資者調查顯示，全球貿易衝突是2025年最大的可視風險，其次則是科技股暴跌。其中，有52%的受訪者認為英偉達(Nvidia)股價「腰斬」的機會比翻倍更高；亦有61%受訪者認為比特幣「腰斬」的機會高於翻倍，是目前市場認為最大風險的資產。

在一系列資產中，歐洲股票是距離泡沫最遠的資產，其次則為亞洲股票，排第3的是撇除科技板塊後的美國股票。對於「美股七雄」而言，有33%的受訪者認為今年股價會下跌，67%認為會繼續上漲，總體預期平均回報為6.8%，低於一年前調查時的12.9%。

至於利率方面，受訪者平均預期今年底美國10年期國債孳息率會落在4.2厘，低於目前約4.5至4.6厘的水平；只有4%的受訪者認為債息會重上5厘以上水平。