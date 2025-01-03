東方日報B2：中港股2025開局曳　恒指跌436

港股2025年開局出師不利，恒生指數周四收市挫436點或2.17%，為2019年以來最差開局日表現，且沽空金額回升至308億元的3周新高。2024年同樣是首個交易日下跌，但最終年尾以17.67%的升幅，一洗之前連跌4年的頹勢，可見首日下跌並無太大啟示作用，但穩陣起見，券商多建議透過持倉高息股，為投資組合綁好安全帶。

恒指周四甫開市即失守兩萬點大關，低開127點亦已經是全日高位，未幾跌幅曾擴大至516點或2.57%，低見19,542點，儘管很快又反彈至19,800點附近，A股愈跌愈多下，午後沽壓再度加劇，收市回落至19,623點。國企指數收市跌199點或2.73%，報7,090點；科技指數收市跌110點或2.47%，報4,357點。

大戶放完假歸位，大市總成交(主板及GEM)升至約1,649億元的接近兩周高位，沽空金額則是上月10日之後最高，剛巧當天是政治局會議把貨幣政策定調改為「寬鬆」、揚言「穩住樓市股市」的翌日，大市衝高後顯著回落。

【滬綜挫2.6%九載最差】

今年首個交易日，中國股市高台跳水！事緣中國人民銀行轉口風，去年底擇機進一步下調存款準備金率(降準)暫緩，加上周四逆回購規模縮水，令A股3大指數重創，無論點數或百分比，均創2016年後最差開局。反觀中國長期國債的孳息率屢破底，國債牛市趕在減息前加快衝刺。分析預期，股市獲利資金趁農曆新年前套現度歲，短期將續泊穩陣收息的國債跨年。

儘管人民銀行出盡口術指有進一步降準空間，上月又動用買斷式逆回購和購買國債，更向銀行體系投放1.7萬億元(人民幣‧下同)，但1月開局首日僅進行248億元的7天期逆回購，全日淨回籠2,738億元。

貨幣政策保留火力之下，滬深主要指數午後跌幅顯著擴大，挫逾2至3%收市。滬綜指繼除夕失守3,400點後，周四再跌穿3,300點關口，收報3,262點，單日急跌2.66%或89點，兩日累跌4.25%。滬深300指數、深成指及深圳創業板指數亦連跌兩日，分別重創2.91%、3.14%及3.79%，收報3,820點、10,088點及2,060點，重返去年10月中旬收市低位。惟兩市主板全日成交1.39萬億元，比去年收爐日回升約3.8%。

值得留意是，於新加坡買賣的富時中國A50指數期貨周四亦應聲下挫，曾直線跳水近400點，為A股投資者敲響警鐘，因該指數涵蓋多個內地關鍵領域，通常視之為外資看待內地經濟前景的縮影。

A股開局出師不利，人行收市後重申救市安排，表示為更好發揮證券基金機構穩市作用，會同中證監持續推進證券、基金、保險公司互換便利操作(SFISF)，讓金融機構手握的合資格證券用作抵押向人行借錢投資股市，並啟動第二次互換便利操作，周四已完成招標，操作金額550億元，高於首次操作的500億元。中國結算公司亦發通知，決定對在其辦理的所有涉及SFISF證券抵押登記費，實施減半優惠措施。

為進一步加大托市力度，據報內地優化股票回購增持的再貸款政策。當局近期擬進行政策調整，針對A股公司和股東反映的自有資金匹配壓力大情況，或將申請股票回購貸款需承擔的最低自有資金比例降到10%，即金融機構最多可對回購增持實際金額的90%予以支持，降低門檻減輕借款人的資金壓力。

不過，國債繼續暴漲。10年及30年期國債期貨主力合約價格「開門紅」，大多表現創新高。當債券價格升溫時，10年及30年期國債孳息率又創新低，低見1.624厘及1.866厘，可見資金由股市正轉向債市。中信建投在研報稱，短期從季節性規律看，A股資金在年底前結算獲利，到新年伊始後又會逐漸活躍，而往往農曆新春後流動性會進一步改善。當前政策基調下，債券孳息率持續下滑及增量流動性亦影響A股跨年行情。

官方開出的人民幣中間價周四報7.1879兌每美元，維持按日升5點子的維穩步伐。人民幣在岸價在2025年首日下午4時半收報7.2994，微跌6點子，離岸價早段則低見7.3363，即每百港元仍兌逾94元。