陸秉鈞：2025年將陷投資困局　中美角力只是序幕？

踏入2025年，筆者先祝願大家今年投資有道，繼續收看本欄後財「識」兼收！筆者先簡單說一下今年的投資看法：對比2024年的資產大牛市，2025年，將會是極具挑戰的一年!

提到「風險點」，大家在腦海可能首先浮現的，是特朗普上台後的政策發布所引起的中美兩國紛爭所引起的衝擊。然而，筆者認為風險點遠不止於此。

首先，從環球局面看，美國「本土主義」下所觸發的國與國之間的紛爭，將會透過不同形式為大家帶來影響，貿易戰只是其中一種較為容易想像的方式，針對對方強項進行限制的意識形態，才是更為深遠的核心，這包括美國對中國的晶片技術輸出的限制，或歐美對中國電動車的進口限制等。這裏以往更多是針對中國維度的，但隨着特朗普上台後，這可能是針對不同國家的，美國也會因為各國的反制而受到影響。

國與國的合作關係減弱，也會減弱企業的生產效率。就以台積電(TSM.US)為例，它就因響應特朗普當年的要求，在美國設廠。然而，這廠房的建立過程的複雜性遠超預期，勞動力的支持也未能跟上之下(華人默默加班苦幹對比西方生活/工作平衡的態度)，對台積電的生產效率產生了負面影響，除了特朗普上台後，更多的國際企業，在「本土主義」下，也將會受到一定程度的負面影響。若果國與國之間關係差，企業甚至可能失去當地的市場份額和機會，為企業的盈利增長帶來不明朗因素。

其次，從通脹維度來看，美國也是存在着不明朗的情況。隨着美國本土主義重來，廉價的進口貨被賦予苛重關稅，價格提升之下，勢必影響美國的物價。美國目前仍在減息週期內，對物價的制限並不會增加，儘管機率目前仍然較大，但仍讓市場憂慮，若然通脹二度降臨，會否觸發「加息」重來。就算加息最終沒有出現，但這懸着的「刀」，也給予市場一個較大的負面影響。筆者認為，美國目前通脹才開始受控，在長尾效應下，相信就算物價有抬升，也不會一下子讓美國需要馬上進行加息。讀者而留意下半年的通脹數據再作決定。

一旦美國出現對加息的「憧憬」，哪怕沒有成事，也會為美元帶來更強的支持；美元繼續上升，將會為亞太股市帶來一定的壓力，這是另一個風險點。

最後，筆者認為最大的風險位，是美股自身的估值。連續兩年的大幅上升，讓美國指數連續兩年出現逾20%的升幅。美國一直在懷疑的聲浪中屢創新高，所以現在說美股將快下跌，確實是武斷的。但筆者想指出，從圖中可以看到，代表美股的標普500指數在2024年開始高於過去10年平均值的一個標準差，正逼近兩個標準差。若然美股2025年的盈利能像2021年般持續上調，讓股價有上升「空間」，則美股在2025年目標是可以高於6,300點，否則將受限於此水平，並且存在較大的回調壓力。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)