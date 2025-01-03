GUM：今年MPF人均賺2.28萬疫後新高　美股基金最吸金

GUM公布，今年截至12月27日，「GUM強積金綜合指數」上漲9.3%，報246.5點；「GUM強積金股票基金指數」升14.2%，報335.4點；「GUM強積金混合資產基金指數」升7.6%，報247.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升2.3%，報128.5點。年初至今人均賺22,869港元，為2020年後人均賺取最多的一年，而今年強積金總回報比2023年的3.5%明顯上升。單計12月份，強積金人均蝕874元。

2024年初至今，強積金的整體表現優於往年，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金指數更是增長超過10%。儘管美國在8月份因日本拆倉潮出現顯著調整，但美股基金今年仍然上漲逾20%，連續兩年保持升市。中港股市方面，因中央推出的經濟刺激措施，9月份中港股票基金急升，全年升幅接近美股基金，儘管10月後出現回吐跡象，但恒生指數仍穩守在2萬點以上，結束三年跌市。此外，美國總統選舉結果顯示特朗普將再次入主白宮，市場預測減息步伐將會放緩，因此債券基金面臨壓力。

展望2025，GUM常務董事陳銳隆指出，2024年是強積金自2020年以來升幅最佳的一年，今年強積金實現了股債齊升，年初至今回報超過9%；相信這一升勢將延續至2025年第一季。2025年全球將受到特朗普政策的主導，地緣政治和關稅問題將影響投資氣氛。就中國而言，相信中央的各項政策將更加積極有效，以保持經濟穩定增長。投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

GUM策略及投資分析師雲天輝表示，過往3年強積金淨轉換額按年攀升，年初至今已達463億港元，可見成員管理強積金漸趨積極。美國股票基金吸金最多達178億港元，佔總轉換金額38%，而美股平均表現達23%冠絕股票基金類別，繼續為積極管理的成員帶來豐收成果。