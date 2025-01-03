GUM：上半年MPF或升達5% 可留意美股及港股

展望今年強積金表現，GUM常務董事陳銳隆預期，上半年或錄4%至5%升幅，主要視乎地緣政治以及中國經濟活動表現如何而定。

其中，GUM建議高風險投資者可以留意美股及港股。美股方面，他們估計標普500指數上半年或有約10%升幅，主因美國10年期國債孽息現時在4.5厘，再配合今年聯儲局減息兩次，即意味息率或跌至4厘，若果以傳統智慧推算（即100除4），代表標指市盈率可見25倍，並較現水平23倍仍有上升空間。

此外，回顧特朗普上次上場的首6個月，美股亦錄得超過一成升幅，加上今次其內閣組班進度已經近乎完成，美元持續強勢，反映企業持續將資金回流至美國，故估計上半年美股仍是投資首選。

港股方面，他指期內或錄半成增長，市況較為波動，主因去年公布的10萬億元人民幣發債規模，跟省級及房地產合共超過一百億的債務，規模仍有一定距離，金額未達預期。不過，由於接下來3、4月將舉行全國代表大會，當中或有措施推出，故港股或有上升空間。

另GUM預期，內地去年第四季經濟增速或有5.4%至5.5%，主因出口強勁所致。