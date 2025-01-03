m18講場：滙豐「呃大」教育公眾防騙　入學有乜要注意？

騙徒手法層出不窮！為增加公眾的防騙意識，滙豐再度推出大型公眾防騙教育展覽，於1月25日在尖沙咀一商場內開設「防騙學府–呃大」（Fraud University），以貼地有趣的互動體驗，深入淺出地教育公眾如何避免墮入騙局，推廣網絡安全意識，加強保障個人及企業的財務安全。

該行去年舉辦全港首個防騙藝術展「呃Fair」，以20多件深具本地風格的藝術品凸顯騙徒常用手法，引起公眾共鳴；為期3星期的展覽，成功吸引逾25,000人次入場參觀。

今年的「呃大」獲金管局全力支持，為「學生」營造沉浸式大學校園體驗，提升他們的防騙技巧。校園設施一應俱全，當中包括多項富娛樂性和互動性的展品，涵蓋日常生活以至商業社會元素，從不同方面向「學生」灌輸防騙知識。「呃大」師資優良，雲集滙豐及不同科技業界專家，共同合辦的防騙工作坊，將教導「學生」如何拆解社交媒體及網上詐騙手法。

為鼓勵公眾入學，「呃大」亦將於1月7日至9日早上9時至正午12時舉行「入學資訊日」，屆時職員將派發「呃大」年曆卡。其中，7日於香港仔中心分行、8日於紅磡分行、9日於屯門市廣場分行。