日出康城GRAND SEASONS日內錄千宗查詢　3成屬內地客

新盤市場氣氛升溫，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(3日)開放示範單位供傳媒預覽。發展商透露，項目自昨日公布命名後至今已接獲約1,000個查詢，當中約三成屬內地客。

該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，示範單位明日起對準買家開放。項目預計周一開價，首張價單提供至少130伙，涵蓋一至三房間隔。包括該系列首度推出的三房一套連工作間及洗手間間隔。集團年內計劃推出4至5個新住宅項目，共佔逾2,400伙。

他續指，過往與港鐵合作的日出康城樓盤，皆已接近沽清，相信港鐵對未來發展的資金有充足準備，自有安排。

發展商是日向傳媒開放4個示範單位。會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，兩房示範單位參考第1A座38樓C室而建，實用面積453方呎，附設消毒功能鞋櫃。

該公司助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文表示，上述兩房開則另設一個經改動的連裝修示範戶，以四季豐盛為主題設計，選用淺色及木色系為主。

該公司地產市務經理岑菲菲指，一房示範戶以第1A座38樓F室為藍本而建，實用面積323方呎，適合首置客或單身貴族。