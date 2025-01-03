清水灣大廈G及H座申重建提供14伙　平均面積逾1800呎

西貢清水灣大廈G及H座業主向城市規劃委員會遞交最新發展方案，要求進一步放寬項目上蓋面積及建築物高度限制，以重建兩幢樓高6層住宅大廈，提供14伙，每個單位平均面積逾1,800方呎，預計落成日期為2028年底。

上述項目位於嘉澍路8號丈量約份第253約地段第1109號餘段(部分)，地盤面積約16,921方呎，屬住宅(丙類)1用途，新方案提出將建築物高度由18米，放寬至不多於21.2米，而地盤覆蓋率亦由30%，放寬至約34.034%。

至於擬議地積比率約1.5倍，提供住用樓面約25,371方呎，擬議興建兩幢5層高住宅大廈，以及一層地庫，提供29個停車位。

該項目於2019年曾獲批重建，發展密度及樓面等參數相若，新方案主要是修訂建築物高度及地盤覆蓋率，以符合相關法定建築規例和電力公司的要求的問題，及進一步優化發展。當年獲批高度及覆蓋率分別為19米與33.911%，是次建議增加後，令項目樓層高度由3至4米，提高至3.25米至4.8米；而單位平均面積亦由約1,722方呎，增大至約1,812方呎。