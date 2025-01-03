傳銀行停定息按揭　中原按揭分析申請量低三大原因

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行推出定息按揭計劃，會因應市場需求及息率變化而決定及調整推出市場的時限；而銀行決定停止去年9月推出的定息按揭，相信主因是香港提早加快減息及甚低申請量令定按已沒有需要性推出。

根據金管局住宅按揭統計，自9月銀行推出定按後，10月份新批按揭定按比例由0%升至僅1.8%，而11月份已降至0.9%，而自從銀行加快提早於9月起啟動減息周期，根據中原按揭客戶申請個案，11月及12月份期間，已再沒有客戶申請定按計劃。現時市場上H按為主流按揭計劃，使用率持續在9成以上。

王美鳳分析，有關定按申請量甚低主要有三個原因。首先，銀行去年加快減P早於市場預期，令市場按息由4.125%已降至3.5%，按息加快和定息率3.15%至3.25%收窄，加上減息周期料及至2026年或之後，用家感覺使用定息按揭或會抹煞未來的減息效果。

第二，定息按揭沒有提供現金回贈，而近月不少銀行稍為上調現金回贈至介乎0.3%至0.8%為主，變相令H按的首年淨按息在計及回贈後推低至3.2%至2.7%不等。

第三，定息按揭沒有提供mortgage link按揭存款相連優惠-由於H按按普遍提供mortgage link按揭存款相連優惠，提供高存息3.5%，用家將儲蓄或資金存放於戶口便可以高存息回報抵銷按揭利息支出，變相再進一步推低淨按揭利息，而這項優惠定息按揭並沒有提供，故此亦令定按減低吸引力。