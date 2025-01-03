人行：擇機降準降息 用好互換便利和回購增持再貸款

中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第四季例會。會議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議增加貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融情勢及金融市場運作情況，擇機降準降息。維持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資規模、貨幣供給量成長與經濟成長、物價總水準預期目標相符。強化央行政策利率引導，改善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機製作用，加強利率政策執行，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。

充實完善貨幣政策工具箱，進行公債買賣，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提升資金使用效率，預防資金空轉。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議研究了深化金融供給面結構性改革相關工作，指出要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力作用，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本。

又稱，用好證券、基金、保險公司互換便利性和股票回購增持再貸款等新設立工具，維護資本市場穩定。