3新盤安排傳媒參觀示範單位 港島東豪宅上載樓書
2025年01月03日 21:06
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多間發展商瞄準農曆新年前檔期出擊，全新盤與餘貨盤爭相起動，令市場氣氛升溫。新盤市場於周五(3日)有3個樓盤安排傳媒參觀示範單位，亦有港島東豪宅上載樓書，預告首階段招標發售大單位。
●黃竹坑站海盈山短期內以市價加推
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，周五(3日)首度對傳媒開放現樓單位，部署短期內加推，計劃農曆新年前展開新一輪銷售。發展商指，項目已屆現樓，早前取得入伙紙，將會以市價推出新價單，涵蓋兩房至三房戶型，部分單位部署以招標形式出售。
●北角皇都上載樓書 兩房戶佔近六成
新世界發展(00017)旗下住宅項目北角皇都，於周五(3日)上載售樓說明書，主打的兩房單位佔供應近六成。該盤有機會農曆新年前推出，首階段計劃推出24伙高層大單位。發展商指，示範單位將於明日開放予VIP客戶優先參觀，計劃首批推出27樓或以上的三、四房大單位，定價將參考港島區豪宅，相信呎價有機會挑戰港島東新高。
●屯門珀岸珀岸料首批涉不少於127伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，公布將於周六(4日)對公眾開放全新示範單位，部署下周開價，首張價單涉及至少127伙。發展商指，項目定價除了參考近期市況，亦會考慮今期樓花期不足一年，及有近九成單位可飽覽青山灣海景等，相信享有海景為其中一個較上期售價上調的因素。
●日出康城GRAND SEASONS命名後錄逾千查詢
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(3日)開放示範單位供傳媒預覽。發展商透露，項目自昨日公布命名後至今已接獲約1,000個查詢，當中約三成屬內地客。示範單位明日起對準買家開放。項目預計周一開價，首張價單提供至少130伙，涵蓋一至三房間隔。包括該系列首度推出的三房一套連工作間及洗手間間隔。
●赤柱ONE STANLEY花園複式大宅逾半億元沽
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(3日)錄得2025年首宗成交，以5,254萬元售出花園複式大宅，為第2座地下及1樓A室，實用面積1,826方呎，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，呎價約28,773元，買家為專才客。
●馬鞍山迎海．星灣御錄複式戶成交
恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海．星灣御，周五(3日)錄得1宗複式戶成交，為第25座地下及1樓A室，為實用面積3,401方呎，成交價6,121.8萬元，外連723方呎花園，呎價為18,000元。資料顯示，買家採用「先租後買」計劃購入單位。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售661萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(3日)以661.79萬元售出第6A座6樓A8室，為實用面積449方呎，屬兩連儲物室間隔，呎價約14,739元，