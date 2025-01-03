3新盤安排傳媒參觀示範單位　港島東豪宅上載樓書

多間發展商瞄準農曆新年前檔期出擊，全新盤與餘貨盤爭相起動，令市場氣氛升溫。新盤市場於周五(3日)有3個樓盤安排傳媒參觀示範單位，亦有港島東豪宅上載樓書，預告首階段招標發售大單位。

●黃竹坑站海盈山短期內以市價加推

●北角皇都上載樓書 兩房戶佔近六成

●屯門珀岸珀岸料首批涉不少於127伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，公布將於周六(4日)對公眾開放全新示範單位，部署下周開價，首張價單涉及至少127伙。發展商指，項目定價除了參考近期市況，亦會考慮今期樓花期不足一年，及有近九成單位可飽覽青山灣海景等，相信享有海景為其中一個較上期售價上調的因素。

●日出康城GRAND SEASONS命名後錄逾千查詢

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(3日)開放示範單位供傳媒預覽。發展商透露，項目自昨日公布命名後至今已接獲約1,000個查詢，當中約三成屬內地客。示範單位明日起對準買家開放。項目預計周一開價，首張價單提供至少130伙，涵蓋一至三房間隔。包括該系列首度推出的三房一套連工作間及洗手間間隔。

●赤柱ONE STANLEY花園複式大宅逾半億元沽

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(3日)錄得2025年首宗成交，以5,254萬元售出花園複式大宅，為第2座地下及1樓A室，實用面積1,826方呎，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，呎價約28,773元，買家為專才客。

●馬鞍山迎海．星灣御錄複式戶成交

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售661萬