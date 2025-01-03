大興花園兩房賠租改賣　原業主持貨5個月賺49萬沽

儘管整體樓價下跌，但仍有業主成功把握短期波幅短炒獲利離場，屯門大興花園兩房單位原於上月租出，業主剛決定賠租並改為出售單位，以366萬元沽貨，持貨僅約5個月帳面獲利約49.2萬元，扣除租金及佣金賠償金額仍有利可圖。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園Q座高層11室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價650萬元，以620萬元成交，呎價約13,305元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園14座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價488萬元，呎價約10,083元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園4座中層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以600萬元易手，呎價約14,563元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城H座中層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，以503萬元獲承接，呎價約14,926元。

●世紀21奇豐李仕明指出，大圍盛世3座北翼低層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，以1,038萬元成交，呎價約13,712元。

●中原曾紀賢稱，火炭駿景園3座中層C室，實用面積約594方呎，兩房間隔，開價約750萬元，以728萬元沽出，呎價約12,256元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋雍盛苑A座中層8室，實用面積約645方呎，三房間隔，原叫價420萬元，放盤8個月，獲同區白居二買家以390萬元未補價第二市場價承接，呎價約6,047元。

●中原丘漢偉表示，荃灣朗逸峯6座中層A室，實用面積約929方呎，三房連套房間隔，去年以1,090萬元放售，最終以850萬元，呎價約9,150元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣萬景峯2座低層C室，實用面積約829方呎，套三房間隔，以1,280萬元成交，呎價15,440元。

●祥益黃文樂指出，屯門公屋良景邨良偉樓高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，以126.5萬未補價第二市場價成交，呎價約3,320元。

●中原鍾宏遠稱，屯門大興花園1座高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，原業主今年8月才以約316.8萬元買入單位，上月曾以月租1.25萬元租出，其後賠租轉賣，並以366萬元沽出，呎價約8,551元，持貨約5個月帳面速賺49.2萬元，扣除賠租及佣金金額仍有利可圖。

●美聯張國成表示，元朗朗屏8號1座低層F室，實用面積約620方呎，三房間隔，業主即將移民，速減40萬元，以660萬元沽出單位，呎價約10,645元。原業主2016年以666.3萬元一手購入單位，持貨8年帳面微蝕離場。

●中原何家樂表示，天水圍Wetland Seasons Park第2期19座低層B1室，實用面積約517方呎，三房間隔享內園池景，減價60萬元，以560萬元沽出，呎價約10,832元。原業主於2020年6月以680.19萬元一手買人，持貨4年帳面蝕約120.2萬元，貶值17.7%。

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城緻藍天3座高層LA室，實用面積約801方呎，三房連套房間隔，原叫價1,200萬元，減價後以1,022萬元成交，呎價約12,759元。

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