美股早段上揚　拜登阻止日本收購美國鋼鐵　股價跌近7%

美股3大指數周五早段全總上揚，道指升248點，報42,641點；標指升47點，報5,915點；以科技股為主的納指升239點，報19,520點。

港股夜期報19,788點，升34點，高水28點。

個股方面，美國總統拜登決定正式阻止日本製鐵公司(Nippon Steel)收購美國鋼鐵公司(U.S. Steel)，該股早段跌近7%。

爭議不絕的「特式經濟學」另一重要主張乃全力開採美國國內石化能源，降低能源價格和通脹。達拉斯聯儲銀行調查顯示，過百家德州、路易斯安那州和新墨西哥州（均為主要產油區）的美國能源企業高層相信，特朗普重返白宮後，於聯邦領地鑽探的審批得以加快。綜合而言，他們預料紐約期油今年底前平均處於每桶71美元，氣價預測則為每百萬英熱單位3.19美元，比上月的3.01美元略高。

電力股繼續受捧，Constellation Energy（CEG）繼周四飆逾8%後，周五早段續揚3%。CEG與管理聯邦部門建物業的美國聯邦總務署（GSA）簽訂一份破天荒價值10億美元的合約，4月起10年內當局供應超過100億度核電。

乍看之下，這批電量連中電去年9個月的商業用電都不及，但看點在於GSA代表政府「搶電」，官方理由是由於人工智能（AI）和數據中心用電量暴漲，未來電價充滿不確定性，有必要提早為政府鎖定電力成本。

另外，Meta繼續向新政府靠攏，委任共和黨籍的前白宮副幕僚長卡普蘭（Joel Kaplan）接替英國前副首相紀理歷，出任為全球事務總裁。Meta升近2%。