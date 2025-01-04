【東方日報產評】備戰全球智能化　華汽車手機升級

中國繼為汽車消費提供補貼後，最新又宣布就手機消費推出補貼，表面上是刺激消費者換機換車的意欲，協助消化過剩庫存，提振經濟。但背後更大的意義是在於透過「內捲」，推動國產汽車與手機兩大行業進一步升級改造，提升競爭力搶攻海外市場，並為一場促使兩大行業跨界深度融合的全球智能化大戰作好準備！

中國新能源汽車產業發展趨成熟，除了在內地消費市場提升滲透率外，各大汽車品牌都積極開拓海外市場，雖然歐、美都以關稅來阻中國電動車進口，惟中國電動車在歐美市場佔比不高，受關稅影響不大，只是要調節出海步伐，或改變策略，研究在歐美市場現做現賣，以規避關稅風險。反而下任美國總統特朗普不贊同政府補貼當地電動車銷售的做法，一旦上任後取消相關補助，美國車企就真的閉翳。

無可否認，內地車廠之間競爭激烈，部分車企已去到賣一架、蝕一架的地步，產品質素未能提升的車企，要面臨銷售下滑與資金斷裂的風險，相信今年內地汽車業將進入激烈的淘汰賽，得以平常心看待這個產業發展過程，所謂「內捲」，其實是行業升級改造的必經之路。

除了汽車，內地手機業最新亦獲納入消費補貼名單，相信海外手機品牌最頭痛，難怪美國第一手機品牌此前宣布新年降價促銷，並終於願意放下身段，與內地合作夥伴商量在手機內置人工智能(AI)等問題。

事實上，若細心留意，原本在做手機的中資廠商，如華為、小米，都先後涉足汽車業；而原本做汽車業的廠商，如蔚來、吉利，又先後宣布進入手機領域。這說明站在發展戰略層面，汽車與手機業有着高度關連度，皆因未來的技術趨勢，乃一部智能手機能控制汽車，也能控制智慧城市下的不同功能。兩者在硬件上都離不開晶片、模組和操作系統等，應用的技術趨勢得具備超級協同效應，甚至是要做到無縫連接的要求，得視為智能化產業鏈下不同關鍵產品的深度融合，以「智能終端」來形容未來的汽車和手機，也許更貼切，所服務的不但是通訊、出行，還有家庭、商業辦公、公共服務等綜合生活領域。

是故，隨着產業發展，看官別再將汽車與手機獨立來看。說白了，未來移動互聯的時代，手機與汽車是互聯互通的兩個終端，通過手機控制汽車是一大趨勢，得藉着跨界打造用戶生態鏈，而中國積極在這兩個重點產業的布局，為打好全球智能大戰作準備。

目前中國在汽車電動化的賽道上已領先全球，如今正經歷「內捲」，內地龐大的消費市場就成為中國廠商大升級的競技平台，誰能掌握打通手機與汽車的系統生態，誰就有望成為這場競賽的贏家，但目標不是內地，也不是日本、歐洲或美國，而是全球市場。當汽車與手機能應用國產晶片、操作系統等打破智能生態邊界，只可開拓更多新使用場景，發掘新商業空間，更可掌握全球新經濟下智能化技術標準的話語權，美國單靠打「關稅牌」，無法阻中國進步，更無法保障永霸！