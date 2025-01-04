廖嘉豪：日圓逆市上升　現水平或可吸納

2025年第一次與讀者見面，先祝各位在匯市貨如輪轉，持續平安獲利。美匯指數升穿109心理關口，雖然短期在2022年高位110水平前或未有太大阻力，走勢亦符合在第一季較強的預測，但強勢或未能延續至第二季以之後。市場或仍需小心美國勞動力市場放緩趨勢，首次申領失業救濟人數或只反映企業仍未大規模裁員，但持續申領人數對比過去數年仍高，反映企業招聘意欲低迷甚至正在減少。

值得留意的是，密歇根州製造業活動仍然艱難，令該州的首領失業救濟人數大增7.8千人，即使華盛頓州的飛機製造商罷工潮結束，但該州的持續申領失業救濟人數仍升。美國勞動力數據未明顯好轉，因此市場減息預期仍有轉鴿空間，或仍需小心美匯指數在108以上或已升勢過度。

歐元則如預期般續弱，上周直插至最低1.0226，下個支持位或在2022年9月高位1.0130附近。歐元前景或仍較弱，若特朗普把歐元區關稅由目前平均0.5%加至10%，基於歐盟區出口至美國的貨值約佔歐盟區GDP 3.1%，關稅大增或可能直接衝擊歐洲需求，並引發歐洲經濟增長放緩，加上歐洲央行在今年上半年或大幅減息至2%，或令任何歐元反彈皆是逢高沽出機會。

相反，較看好的日圓則在過去一周美元升1.2%下仍可升值0.3%，跑贏美元及非美貨幣。利好日圓前景因素維持不變，除去年12月23日提及的日本機構投資者及出口商或需在今年增加買入日圓的對沖安排外，國際資金及資本流趨勢或有利買入日圓需求。日本的信託銀行或退休基金在上年美股上漲和日圓貶值期間顯著出售海外資產規模，月度沽出包括股票及債券等海外資產的規模高達2至3萬億日圓，減少海外資產配置或利好日圓需求。

日本的FDI（外商直接投資）趨勢在2025年對日圓的正面影響或比利率等基本因素大。1998年以來日本企業一直增加流向環球其他地區的FDI，最新的12個月均值已近2.3萬億日圓，但流入日本的FDI則只有約2千億日圓。最近已有迹象顯示，長期低迷的外國對日本直接投資開始增加，陸續出現收購日企的大型併購交易。日本通脹回歸以及內需改善或增加日本在外商的投資價值，加上過去走出去的日企亦錄得可觀收益，日企直接投資利潤已由98年代的不足1千億日圓升至最新的2萬億日圓，開始關注股東回報的日本公司正增加把海外收益匯回日本。海外企業投資日本，以及日企把海外收益匯回日本皆增加日圓需求及有利日圓。因此美元兌日圓在156至157水平或仍是低吸機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪