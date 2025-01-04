陳政深：港股暫仍處整固格局

受累A股持續走弱，港股上周亦向下，恒指上周三半日市，全星期跌330點，而科指更跌逾3%。從技術上分析，指數14天RSI於50即中軸位置橫行已久，意味恒指不論向上向下，亦欠明顯催化劑。經過過去一段時間的適應，市場未必會對單純的國策消息有太興奮的反應，而必須有更明確的正面預期，方可再展升勢，短線而言，大市或仍處19,650點至20,300點的上落區間游走。

截至九月底止九個月，其營業額增長約14%，至336.61億元人民幣(下同)，純利增長7.5%，至約24.45億元。期內其船舶服務業經營和工作管理船共逾200艘，累計作業53,162天，按年增長29.4%。截至九月底，其手頭貨幣資金為88.77億元，短期及長期借款，分別為41.4億元及16.43億元。

走勢上，中海油服在過去兩個月於6.5港元水平打圓底，並在12月下旬啟動緩慢升勢，並輾轉突破11月中的平台區，後市可望向上挑戰阻力位8.6元水平，現價具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)