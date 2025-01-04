【致富智庫】3招助年輕人逆市創富

現今不少年輕人在投資理財道路上寧願選擇「躺平」，其中一大原因是目前經濟環境離不開高通脹、高利率的局面，令他們無足夠本錢投資之餘，同時喪失冒險的勇氣。不過，有新世代對「管錢」別有看法，心態跟老一輩大不同，到底他們如何在逆市中滾大身家？

年輕一族有時對投資理財的心態都幾「灰」！外媒對美國逾千名18至34歲的美國人進行調查，發現很多年輕人並沒有進行投資，其中24%寧願持有現金作為資產，42%更完全不儲蓄、不投資。

美國註冊財務策劃師（CFP）、Collective Wealth Partners共同創始人Kamila Elliott認為，逾兩成年輕人偏好手持現金，對投資感猶豫，或覺得在財務方面頗脆弱。她指，美國通脹高企，必需品價格向上，即使民眾欲投資卻根本無閒錢，建議起碼儲6個月人工作應急錢，達標後考慮用閒錢投資。

既不儲蓄，也不投資，滾大財富恐淪為不可能的任務。年輕人除應培養正確的理財觀，並須提防3大理財謬誤，分別是對市場完全不參與、只投資個股及抱短線思維。

1.趁早投資 滾存財富

首先，參與市場有助實現投資目標，年輕人宜放眼長遠。同為CFP的Bone Fide Wealth創始人Douglas Boneparth指，依靠儲蓄實現長期財務目標很難，投資才是滾存財富的關鍵，如認為儲夠彈藥可考慮投資。關鍵在於「宜早不宜遲」，在年輕時有更多時間滾存資金，發揮「複息效應」，當到期本金加上回報，可作下期本金「錢滾錢」，資金就會如雪球般愈滾愈大。

2.買股債ETF分散風險

常言道，勿把所有雞蛋放在同一個籃子。根據該調查，24%美國年輕人指，比起債券、交易所買賣基金（ETF）及加密貨幣，更偏好個股。Elliott指，年輕人鍾情個股不無道理，尤其美股「科技七雄」近年升勢凌厲，年輕人自然覺得這些股份值博。

然而，只投資單一或少數股份，恐產生集中風險，因此宜涉獵債券或ETF，如SPDR標指ETF，令投資組合變得多元化之餘，更不用太擔心個別股份表現。

3.放眼長線 忌頻調整

投資時抱持短線思維，意味着很容易受市場左右而倉促調整投資組合，這股一時衝動的舉措可能導致錯失長線回報。Elliott認為，投資宜因應財務目標改變作出調動，勿輕易讓市場影響決定，與其「睇到倉位實一實」，不如抖一抖，暫時「擺埋一邊」。

Boneparth稱，不論選哪種投資工具，一致性及紀律都可帶來良好的長線效果，因此不要只着眼目前，不妨考慮一下30年後的回報。