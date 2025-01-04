美聯布少明：上月十大屋苑租務個案按月微跌4.1%

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，去年12月份租務淡季持續，十大屋苑租務個案按月微跌。綜合美聯分行資料，統計十大屋苑去年12月於市場的租務個案，合共錄259宗，較11月錄得的270宗按月微跌約4.1%。

事實上，隨着租務旺季完結後，近4個月十大屋苑每月租務宗數已回落至介乎近260宗至近290宗之間徘徊，比起7月及8月暑假旺季每月逾400宗明顯減少。相信除了租務旺季完結的因素外，本港銀行連番減息，吸引部分用家「租轉買」，相信亦是導致近月十大屋苑租務宗數明顯減少的另一原因。

雖然去年12月份十大屋苑租務有所回落，但當中4個屋苑租務宗數按月上升，其中沙田第一城表現相當突出。據統計，去年12月沙田第一城租務錄50宗，為十大屋苑中租務最活躍的屋苑，宗數按月升約19%，亦是十大屋苑之中最多。除了沙田第一城上月租務宗數按月上升外，新都城、康怡花園、太古城租務個案亦按月分別上升約8.7%、約4.2%及約2.7%。

反觀，12月份黃埔花園租務最少，只有5宗，按月大減約58.3%；美孚新邨按月亦減少約36.8%；海怡半島、嘉湖山莊、麗港城、映灣園則錄介乎約3.7%至12.5%的按月跌幅。