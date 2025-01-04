香港置業：2024年二手公屋錄1171宗註冊　創紀錄新高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，二手公屋2024年錄1,171宗(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較2023年的849宗增加約37.9%，連升2年，創有紀錄新高。

若以三區劃分2024年二手公屋註冊量按年表現，其中九龍區錄352宗註冊，較2023年的225宗增加約56.4%；港島區錄88宗註冊，較2023年的60宗增加約46.7%；新界區錄731宗註冊，較2023年的564宗增加約29.6%。

若以金額劃分2024年二手公屋註冊量按年表現，當中300萬元或以下二手公屋錄1,069宗註冊，較2023年的719宗增加約48.7%；逾300萬元二手公屋錄102宗註冊，較2023年的130宗則減少約21.5%。

至於2024年二手公屋註冊量屋邨排名方面，黃大仙鳳德邨以69宗註冊居榜首，較2023年的40宗增加約72.5%；青衣長安邨以56宗註冊排第二，較2023年的35宗增加約60%；大圍顯徑邨以53宗註冊排第三，較2023年的46宗增加約15.2%。