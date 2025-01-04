陳樂怡：恒指19000點為重要支持位

2024年12月財新中國製造業採購經理指數(PMI)連續3個月擴張，但速度放緩。12月財新中國製造業PMI錄50.5，較11月回落1個百分點，遜預期。從財新中國製造業PMI分項數據看，12月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至3個月最低，新出口訂單指數重回收縮區間。數據反映出口前景不樂觀，製造業活動放緩。市場關注內地如何應對經濟挑戰，尤其是美國候任總統特朗普上場後潛在關稅戰。惟目前正處於內地政策消息空白期，特朗普如何履行其競選政綱仍屬未知之數，恒指19,000點為重要支持位。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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