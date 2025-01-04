陳樂怡：恒指19000點為重要支持位
2025年01月04日 23:55
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2024年12月財新中國製造業採購經理指數(PMI)連續3個月擴張，但速度放緩。12月財新中國製造業PMI錄50.5，較11月回落1個百分點，遜預期。從財新中國製造業PMI分項數據看，12月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至3個月最低，新出口訂單指數重回收縮區間。數據反映出口前景不樂觀，製造業活動放緩。市場關注內地如何應對經濟挑戰，尤其是美國候任總統特朗普上場後潛在關稅戰。惟目前正處於內地政策消息空白期，特朗普如何履行其競選政綱仍屬未知之數，恒指19,000點為重要支持位。
內地汽車品牌總結2024年交付量，比亞迪股份(01211)再次跑贏同業，全年新能源汽車銷量達到427.21萬輛，按年增長41.3%，全年銷量目標超額完成。比亞迪具備規模效應，以及貫穿上下游產業鏈，成本優勢明顯，有助鞏固共龍頭地位。另外，小米汽車強勢崛起，全年交付量達到13.5萬輛，2025年銷量目標上調至30萬輛。首款產品銷情遠勝預期，後續需加快擴大產能。市傳將有另外兩款新車接力登場，較大機會於首季發布細節，有望成為短期催化劑。
個股推介方面，永達汽車(03669)與華為旗下汽車品牌加強合作，積極擴建經銷網絡。公司計劃2025年第一季增加到不少於30間鴻蒙智行經銷店。新能源汽車品牌門市佔比料由2024年底的20%，上調至2025年底30至35%。由於傳統豪華車短期銷情料續承壓，但個別新能源汽車品牌如華為、小米逆市跑出，銷量增速凌厲，有助改善新車毛利。2024年上半年售後服務利潤率維持穩定，表現具韌性。估值上，現價對應25財年預測市盈率11.5倍，高於過去五年平均水平。惟隨着新能源汽車銷情發力，相關貢獻加大，有利估值擴張。目標價2.9元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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