鄺紫珊：美兩大指標左右投資取向

美國候任總統特朗普特朗普即將重掌白宮，相信對全球經濟貿易及金融市場會帶來很大變化，預料短期市場較為波動，但整體仍有利於股市發展，投資者需留意與關稅和首次申領失業救濟金兩大指標。

特朗普主張減低富人稅、個人稅及企業稅，以及計劃取消綠色能源減稅補貼，轉向支持傳統能源、提高進口關稅、嚴格限制非法移民等措施，短期將使全球市場波動，即使他表明會控制通脹，不會只擴大財政赤字，但很大機會仍會導致通脹再度升溫。

2024年對美國貿易順差最大的國家分別為中國、墨西哥、德國等，新政府上場後，若然對與美國大量順差的國家提高關稅，全球貿易量勢必萎縮，加上主張境內減少移民，很大機會再引發通脹，這對美國與全球經濟都不利。就進口商品實施關稅措施，是需要參議院及眾議院通過及同意，據了解現階段共和黨內仍有不同聲音，相信執行時也不一定一面倒立場大幅增加關稅，畢竟仍需要以美國利益為依歸。

另一方面，美國首領失業救濟人數也值得注意。以往數據顯示，美國出現經濟衰退前，申請失業救濟金人數會加快上升至30萬人以上，之後3個月人數亦會持續上升。目前美國市場經歷兩年經濟復甦，過去半年美國首領失業救濟金人數平均值約23萬人，與風險值的30萬人仍有距離，這表示就業市場仍然呈穩健增長。

回顧特朗普於2016至2020年擔任總統期間，對中國也是釋出貿易關稅措施，雖對股市造成波動，但實際上對股市整體影響不大，他在任期間標普500指數累升逾15%。

由美國領軍的人工智能(AI)浪潮，將為2025年美股保持正向動力。目前AI產業已開始創造新的生產力循環，已從半導體與雲端服務，逐漸延伸至電子消費、專業服務，以及醫療健康領域。故不論是共和黨或民主黨當政，美股相信可維持上升勢態。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊