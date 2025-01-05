郭家耀：騰訊發展潛力未盡釋放

另一方面，騰訊旗下微信小店推出「送禮物」新功能，用戶可以在小店電商平台購買產品送給朋友，朋友在聊天室收到禮物後，要填寫送貨地址才完成整個程序。每份禮物最多價值一萬元（人民幣‧下同），珠寶首飾、教育培訓類小店不能參與。

騰訊利用微信的生態系統，提供統一及可信賴的電商平台，並提供索引化和標準化的商品。「送禮物」功能全面推出後，將吸引更多商戶加入微信小程序，為電商的交易和廣告收入帶來增長。另一方面，電商市場競爭激烈，騰訊加大投入微信小店，令電商平台業務受壓，拖累股價下滑。市場對微信小店新功能給予正面睇法，將有望推動交易量上升，為騰訊在電商業務帶來增長動力。

騰訊去年第三季業績理想，以非國際財務報告準則計，盈利598.1億元，按年上升33.1%，期內收入1,671.9億元，增長8.1%。

業務分部方面，期內增值服務業務收入增長9%至826.9億元。國際市場遊戲收入為145億元，增長9%，本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元。社交網絡收入增長4%至309億元，主要受惠於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。營銷服務業務收入增長17%至300億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求。金融科技及企業服務業務收入則增長2%至531億元。騰訊業績表現穩定，估值水平吸引，前景展望樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)