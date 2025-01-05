港府：研加大財政整合力度　首重節流控制開支

新一份《財政預算案》正進行公眾諮詢，面對超預期的財赤，政府開源節流能力成為重點關注議題。面對公共財政的挑戰，財金官員發表網誌認為改善公共財政的關鍵在於開源節流，並指策略是以節流為主，首要是在維持以至改善公共服務的前提下，管控經常開支增幅。

此外，他指將工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。北部都會區及其他與經濟及房屋發展相關的工程項目，會優先獲投入資源；亦會善用發債和公私營合作等模式，利用市場資金推動這些基建項目發展，目標是抓緊發展時機，創造空間讓新的經濟動能加速成長並轉化為稅收和其他收入。

去年的財政預算案中，港府已提出實施一套全面的「財政整合計劃」，具體措施包括在今個以及未來兩個財政年度，每年各削減百分之一的經常開支。考慮到現時的經濟和財政狀況，正考慮加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府不同部門，再審視其資源分配和工作先後優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。個別資助計劃所涉及的開支增幅，對政府財政構成顯著的長遠壓力，這些計劃的運作模式無可避免需要檢視。

開源方面，他提到有幾個重要考慮，需要兼顧社會實際狀況之餘，避免削弱經濟恢復的動力；需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢，以及以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。去年預算案中提出並已落實的酒店房租稅和薪俸稅標準稅率兩級制，都是循著這個方向和思路。