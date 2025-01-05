人行：今年將實施適度寬鬆幣策　擇機降準減息

中國人民銀行表示，2025年將實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定成長創造適宜的貨幣金融環境，依據國內外經濟金融情勢及市場運作狀況，擇機降準降息，維持流動性充裕、金融總量穩定成長，使社會融資規模、貨幣供給量成長同經濟成長、價格總水平預期目標相符。更好掌握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，2025年人民銀行將進一步健全市場化利率調控機制，維持金融總量合理成長，著力優化資金供給結構，兼顧內外均衡，為維持經濟穩定成長持續營造良好的貨幣金融環境。同時，發揮好貨幣政策與財政、產業、監管等其他宏觀政策的合力，保持政策取向一致，更加重視支持擴大消費和有效投資，提升政策整體效能，進一步暢通政策傳導。

人行於2024年全年兩次降準共1個百分點，兩度降低政策利率共0.3個百分點。人民銀行稱，2025年將統籌做好金融「五篇大文章」，更好服務經濟高品質發展。科學運用結構性貨幣政策工具，優化工具體系，加強與財政政策協同配合，進一步加強對科技創新、促進消費的金融支持。

人民銀行信貸市場司司長彭立峰表示，金融「五篇大文章」的政策架構已基本建立，2025年人行將加強與相關部門協同合作，進一步增強金融支持的力度，提高金融支持的可持續性和專業化水準。實際發揮好結構性貨幣政策工具和宏觀信貸政策的牽引帶動作用，完善風險分擔和補償機制，推動加大信貸投入、優化信貸結構、豐富金融產品；積極拓寬融資管道，支持企業透過債券、股權等市場融資，提升金融服務品質效率。