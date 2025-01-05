筲箕灣傲華加推　落實周三發售47伙

港島東單幢盤日前劈價最多三成後，市場反應理想，發展商趁勢加推。協成行發展旗下筲箕灣傲華，周六(4日)加推價單2號，提供17伙，折實平均呎價約17,527元。項目已落實周三(8日)首度開售，以先到先得的方式發售47伙減價貨。

該公司副董事總經理方添輝表示，項目自上周更新價單後，吸引市場目光，短時間內錄得約500組準買家參觀現樓及查詢。有見市場反應熱烈，故原價加推價單2號，包括11個開放式戶及6個一房戶，實用面積由211至343方呎，折實售價由335.1萬至615.6萬元，折實呎價15,232至19,000元。

協成行發展物業銷售主管張詩敏指，到現樓及展銷廳的參觀人士中，約70%來自港島區，預計自住及投資比例分別各佔半數。首輪發售的單位以開放式及一房戶型為主，屬兩房戶型的F室及望向鯉魚門渡假村翠綠山景的G室開放式單位及H室一房單位，暫未列入是次銷售安排內。

資料顯示，首輪發售的單位折實平均呎價約17,294元，其中24伙開放式單位折實售價低於400萬元，入場戶由335.1萬元起，折實呎價由15,232元起。